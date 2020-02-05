國家黨閣員請辭　新內閣名單將出爐

澳洲政府2名來自國家黨的內閣成員近日因黨魁之爭請辭，內閣需另選新成員。總理莫里森周三（5日）將公布新成員名單，有傳所有新成員將來自眾議院，令內閣再無國家黨參議院代表，意味執政自由黨的參議院閣員，要獨自面對來自該院的質詢。

擔任商務及農業部長、身兼維多利亞省體育部長的麥肯齊（Bridget McKenzie）周日（2日）辭去國家黨副黨魁。其後前副總理喬伊斯挑戰現任副總理兼黨魁麥科馬克，欲爭奪黨魁地位，最終不成功。資源部長卡納萬（Matt Canavan）因不滿喬伊斯未能成為新任黨魁，而於周一（3日）辭職。

有傳新任副黨魁利特爾普勞德會接任農業部長，同時管理乾旱及水資源的工作。而爭奪副黨魁之位失敗的皮特（Keith Pitt）則有可能接任資源部長、管理澳洲北部事項。外閣成員、退伍軍人事務部長切斯特（Darren Chester）也是熱門人選，會負責緊急管理事務。

皮特指，所有議員很樂意負責更多工作，但未知誰會成為新閣員。皮特及切斯特也來自眾議院，若他們雙雙入閣，代表內閣再無國家黨參議院成員，該黨亦將沒有任何女性閣員。此後，自由黨的參議院內閣成員，可能要負責在參議院回答所有範疇的問題。