宮鬥式兇殺　第一夫人暗殺首相前妻再坐正

非洲國家萊索托上演現代宮鬥式兇殺案。該國第一夫人涉嫌在3年前謀殺首相前妻，並在兩個月後與首相成婚。惟事件至上月敗露，當地警方上月向她發出拘捕令，她一度潛逃至鄰國南非。但她最終於周二（4日）返國自首，於翌日被正式以謀殺罪起訴；萊索托及南非兩地另共有8人被起訴。

萊索托的80歲首相塔巴內（Thomas Thabane）在2017年成功連任，惟其妻子莉波萊洛（Liplelo）卻在他上任兩日前，離奇於寓所門外遭槍殺，終年58歲。莉波萊洛早於2012年與塔巴內分居，但當地法庭在2015年裁定她是該國的合法第一夫人，並享有有關福利。

至2017年6月，莉波萊洛晚上返家時，遭人近距離開多槍射殺，陳屍路邊。而塔巴內在2日後的上任儀式中，形容事件為「無情的殺戮」。兩個月後，塔巴閃電再婚，迎娶42歲的現任妻子瑪埃薩亞赫（Maesaiah）。警方原以為犯人是身份不明的武裝分子，但近日的調查卻掀起更多牽涉首相夫婦的線索。

至上月10日，瑪埃薩亞赫突然離國逃去，警方隨即向她發出拘捕令。警方更追查到，塔巴內的手提電話，有在案發時聯絡當時兇案現場人士的紀錄，遂於兩周前正式向他展開調查。案件引發國內軒然大波，大批反對者要求塔巴內下台；在黨內壓力下，他終在上月16日宣布將會辭職，但僅表示會在「事情受控」後下台，未有說明日期。