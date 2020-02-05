武漢肺炎：多國繼續撤僑　日擬擴大封關

武漢肺炎疫情持續，多國陸續派包機到中國湖北省的武漢市撤僑。泰國及新西蘭的包機分別於周二（4日）及周三（5日）返國；英國下周日（9日）亦將派出最後一架包機撤僑。日本首相安倍晉三周三稱，會把維護國民的生命和健康放在首位，如有必要將擴大禁止入境日本的對象範圍。

泰國派出的包機接載138名泰國人，於周二抵達羅勇府的烏達堡國際機場。他們會在海軍基地隔離14日。新西蘭的撤僑包機則接載98名新西蘭公民或居民、35名澳洲公民或居民、8名英國人、1名荷蘭人、1名烏茲別克人及一批來自巴布亞新畿內亞、東帝汶及薩摩亞等太平洋島國的民眾。包機已抵達奧克蘭，大部分乘客會轉至軍方基地隔離14日，他們會住在露營車上，家人不可探視，但可寄物品給他們。機上的澳洲乘客會被轉送至聖誕島隔離。

英國早前建議所有能離開中國的國民盡快撤離。英方指，最後一架撤僑包機會於下周日離開武漢，呼籲國民盡快登記。此外，日本外務大臣茂木敏充周三表示，將在周四（6日）派出第4班撤僑包機到武漢，預料周五（7日）抵達東京羽田機場。他估計約有200人乘搭該機，並稱正與中方協調，讓日僑的中國籍配偶乘坐該班機。

早前有7名日本人因被中方評定為「需要觀察」而未能登上上周五（1月31日）的包機，茂木敏充表示會與中國商討，令所有想回國的日本人回國。