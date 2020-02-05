倫敦擬建超迴路磁浮管道　極速運送貨物

英國一間初創公司近日成功集資，將在倫敦興建一套類似超迴路列車（Hyperloop）的地底高速貨運管道系統。該套物流版超迴路系統，讓無人駕駛的小型貨卡以時速約64公里，在磁浮管道內飛馳，每小時可運送7.2萬件包裹，或改寫倫敦的貨運效率。

Magway表示，公司成功集資158萬英鎊（約1580萬港元），讓團隊可在溫布萊展開先導計劃，興建一條1.93公里長、約1米闊的地下高速運貨試驗管道，並於今年稍後測試。公司目標是在連接倫敦、赫特福德郡及米爾頓凱恩斯等有多個貨物配送中心的地區，興建營運的管道。

地底磁浮運貨管道料3年內正式啟用，整個管道網絡預計每小時可處理7.2萬件包裹，即一年可處理6億件。屆時除了為零售商提供快捷廉價的貨運途徑，增加物流效率外，亦令路面運送貨物的大型車輛大幅減少，每年可減少數以百萬噸的碳排放，以及數百萬英鎊的公路維修費用。

公司常務董事達萊（Anna Daroy）表示，今次集資額超出預期目標2倍，對公眾踴躍集資感難以置信，認為反映人們，尤其是年輕人對創新科技的支持。公司共同始創人戴維斯（Phill Davis）補充指，計劃日後在不同機場之間，建設一系列較短的磁浮運貨管道。