星島日報澳洲子公司清盤　員工對結業感突然

星島新聞集團今日(6日)結束澳洲的業務，其澳洲子公司需要清盤。星島日報悉尼辦事處發行部主管邱先生對東網表示，今早香港集團董事代表及4名清盤公司代表與辦事處全體員工會面，指因為生意問題，公司需要清盤，不會支付遣散賠償，員工可向政府申請基金。邱先生不滿公司做法，員工申請基金需時2至3個月，批評無良及感到徬徨。當地華人證實未能買到今日的星島日報澳洲版。

邱先生指，星島日報只有澳洲悉尼辦事處，員工包括記者、編輯、會計、發行等約20人，公司3年前約有60名員工，經歷多次裁員只餘下現有員工，部分年資有15至20年。他指，昨日(5日)員工照常採訪，但公司通知印刷廠未不印，因此昨日的報紙是最後一份星島日報澳洲版，今日員工回公司才知道沒有出報紙，對於公司結業感突然。

邱續指，本星期4天薪金未發放，連同遣散費、代通知金及假期等，他應有3萬澳元，即逾15萬港元的賠償，估計各員工被拖欠40萬至50萬澳元，約等同200多萬港元的賠償，對香港母公司是小數目，希望母公司可以支付，不要做無良僱主。他指澳洲生活水平高，每星期交租，有女員工對於失去收入而表現激動，憂慮交租等問題。

星島新聞集團有限公司回覆指，今起結束澳洲業務，是因應經營環境而作出商業調整的一部分。