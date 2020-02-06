野生灰海豹海底拍手求偶　罕見片段曝光

在水族館看到海豹拍手不算稀有，捕捉到野生海豹拍手卻不容易。英國有研究人員近日首次在海底，成功拍下野生灰海豹拍動前肢的片段，聲音猶如槍聲般響亮，相信這是用來警告其他雄性海豹及求偶之用。研究員直言等了17年，終拍下神奇一幕。

片段由英國紐卡斯爾大學的研究員布維爾（Ben Burville），在諾森伯蘭郡外海的法恩群島（Farne Islands）附近海底拍攝，可見一隻雄性海豹多次拍動自己的鰭狀前肢，發出高頻率聲響。該海豹當時朝一隻雌性海豹游去，附近有其他雄性海豹時，它就開始拍手。

布維爾表示，過去聽過類似聲音很多次，他確信聲響來自拍手，但無奈地多年來未能成功拍到證據。他一開始亦質疑自己所見，說：「海豹在海底時，兩個鰭狀肢之間沒有空氣壓縮，怎能拍得那麼大聲？」

報道指，人類鼓掌是為給予讚賞或表示同意，野生海豹的意思卻大不相同。科學家認為雄性海豹拍掌是展現自身力量，在區域內向其他雄性釋出「清楚信號」，藉此驅趕競爭者並吸引交配對象。該研究近日於新一期的《海洋哺乳類動物科學》雜誌公布。