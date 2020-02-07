特朗普︰也門反恐行動　擊殺阿蓋德分支領袖

美國總統特朗普周四（6日）宣布，美軍已在也門的一次反恐行動中，擊殺恐怖組織阿蓋德的阿拉伯半島分支組織（AQAP）領袖阿里米（Qassim al-Raymi）。特朗普指，今次行動進一步打擊阿蓋德及其分支勢力，降低了恐怖分子對美國國家安全的威脅。

華府向來視AQAP為阿蓋德最致命的分支組織，而阿里米則是該組織的頭號人物，早於拉登指揮阿蓋德發動911襲擊時已是惡名昭彰。特朗普在周四的聲明中稱︰「在阿里米帶領下，AQAP向也門平民發動了無良的暴力襲擊，亦多次尋求向美國和美軍發動或煽動襲擊。」

《紐約時報》上周率先披露阿里米身亡的消息，指他是被美國中央情報局（CIA）追蹤後，在上月一次無人機空襲行動中被殺。AQAP其後於周日（2日）否認其死訊，並發放阿里米的錄音；但未知是否為預錄。白宮則在周四正式公布阿里米死訊，但未有透露行動日期及詳情。

41歲的阿里米為也門人，出身於阿富汗的阿蓋德訓練軍營，早年涉嫌策劃殺害駐也門的美國大使，落網後越獄逃去。AQAP前領袖烏海什（Nasir al-Wuhayshi）被美軍擊殺後，阿里米於2015年接替成為領袖，其後被美國懸紅1000萬美元（約7800萬港元）追緝。