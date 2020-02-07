以巴衝突單日3死16傷　庫斯納死撐中東和平方案

美國宣布斡旋以巴糾紛的中東和平方案後，觸發巴勒斯坦不滿。以巴周四（6日）再起衝突，至少兩名巴人身亡，以方亦有1死16傷；而以巴在加薩地帶亦交火不斷。和平方案推手、特朗普女婿庫斯納則將事態歸咎於巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，指對方「挑動民憤」，助長暴力。

一名阿拉伯人及一名巴人槍手周四在以色列佔領的西岸地區，分別開火射傷兩名以色列警員；而以軍在西岸哲寧（Jenin）的衝突中，射殺了一名19歲巴勒斯坦青年。哲寧另一名身處以色列警局的巴勒斯坦官員，同日被以方射殺；以媒報道事件是以軍錯誤開火所致。耶路撒冷當日另有一名25歲巴人開車撞傷14名以軍士兵，他一度逃去後落網。

流血衝突不斷下，提出所謂「世紀協議」的白宮高級顧問庫斯納回應稱︰「我認為他（阿巴斯）應負上責任。他在閱讀方案之前，已連日挑起民憤作回應。」他又批評，阿巴斯「沒想到方案如此的好，但已拉不下臉去接受」，故拒絕與美方見面磋商。

不過，巴勒斯坦一直指控美國偏袒以色列，早已表明拒絕加入和平方案談判。方案亦被阿拉伯聯盟反對，連美國盟友歐盟亦不表全盤贊同。庫斯納則淡化有關質疑，強調歐盟「有意採取新方式，是好事」。他又指，阿拉伯世界中亦有很多「中性意見和支持意見，是好事」，「亦有少量反對聲，我認為很有趣」。