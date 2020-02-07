武漢肺炎：鑽石公主號隔離　老婦掛國旗求藥

郵輪鑽石公主號接載過感染武漢肺炎的香港老翁後，目前在日本橫濱海域隔離14天，船上約3700名乘客及船員不准落船。有乘客周五（7日）在房間露台掛出一面寫着「藥物不足」的日本國旗，向外界「求救」；另有乘客則預計船上的染疫人數繼續增加。

乘客受訪時表示，船上職員派發了溫度計讓他們監察體溫，若超過攝氏37.5度就需通報；身穿全套防疫裝備的人員每天派3次餐，讓乘客感覺像「外星人」，不斷有確診個案亦令他們十分擔心。船上有不少長者及長期病患者，一名老婦在日本國旗用日文寫着不夠藥物，在岸邊的記者見狀用大字報寫「甚麼藥物？」與老婦溝通。

與3名友人登船的華人Lana Chan指，自己在沒有窗戶的客房隔離，不見天日，無機會呼吸新鮮空氣。同行的Gloria Ho與其丈夫則較幸運，客房有露台至少知道晝夜，但她嘆道：「我見過一家四口在狹小的房間隔離，14天不准到其他地方，不知他們可支撐多久。」

Gloria Ho亦質疑郵輪公司是否早知香港老翁染病，她在報紙得知消息後曾到接待中心詢問職員，但對方稱不清楚情況。船方周一（3日）才通知乘客不准落船，她指若職員早點公布消息，人們或可提高警覺。另有乘客指，船方通知他們若載口罩，周六（8日）可出房「放風」。