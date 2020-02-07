以色列導彈轟大馬士革　敍軍攔截險擊落172人民航機

中東局勢風起雲湧，敍利亞再度成為美俄代理人的角力場。獲俄羅斯支持的敍利亞政府軍周四（6日）指，美國盟友以色列向大馬士革發射導彈，敍方成功攔截。俄羅斯周五（7日）則指摘，以軍借俄羅斯民航客機作掩護發動襲擊，令客機險遭敍軍反擊射中，載有172人的客機需急降俄羅斯駐敍利亞空軍基地。

敍利亞政府軍在俄羅斯空襲支援下，周三（5日）起向伊德利卜省西北部、由叛軍控制的薩拉基卜（Saraqeb）推進，令進佔當地的土耳其大為緊張。土軍有8名士兵在周一（3日）衝突中陣亡，俄軍其後承認己方亦有傷亡。在美國伊朗關係劍拔弩張下，伊朗及俄羅斯支持的敍利亞政府軍持續擴大，重奪落入叛軍手中的領土。

相對地，美國盟友以色列則成為區內牽制角色。據報以色列已在周四起，向敍利亞首都大馬士革發動兩波空襲。敍軍聲稱成功攔截導彈，但仍有8人受傷及建築物損毀。英國駐當地人權監察組織則指，當地周四交火已造成23名伊朗及外國士兵喪生。以軍拒絕回應事件。

俄羅斯國防部發言人則指，以軍4架F16戰機於周五凌晨，在敍利亞空域外向大馬士革發射8枚空對地導彈。一架A320民航機幾乎遭敍軍攔截反擊擊中，需急降俄羅斯的赫梅明空軍基地（Khmeimim Airbase）。俄羅斯國防部譴責以色列借民航機作掩護的「慣常手法」。

美國敍利亞問題特別代表杰弗里（James Jeffrey）周三則表明，對俄羅斯支持敍利亞政府軍在伊德利卜省的行動感「非常非常憂慮」，促請俄方停止。他又指控，俄方行徑違反非衝突協議，挑戰美國位於敍國東北部的勢力。