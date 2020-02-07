凱瑟琳與3歲粉絲見面　被嫌「不像真公主」

英國劍橋公爵夫人、威廉王子的妻子凱瑟琳素有「平民王妃」之稱，作風親民亦是眾所周知。她周二（4日）與丈夫一同到訪南威爾士斯旺西區時，卻被一名3歲小女孩抱怨其衣裝「不像真公主」，童言童語令人哭笑不得。另外，比阿特麗斯公主將與男友莫齊在5月「拉埋天窗」。

凱瑟琳在當地的皇家全國救生艇協會救生艇站，遇上已和母親在人群中等了一小時的小粉絲科斯特洛。熱愛童話故事的小女孩既為見到「真正的公主」而開心不已，害羞地送上擁抱，又難掩失望地向凱瑟琳表示：「我以為你看起來會像灰姑娘。」

凱瑟琳當日穿着一件價值349英鎊（約3511港元）的海軍藍長外套，襯了一條心形圖案頸巾，看上去的確和小女孩想像中華麗的公主禮服差距很大。凱瑟琳亦未為此生氣，反而滿臉笑容地為自己沒穿上「漂亮的裙子」向女童道歉，展現毫無王妃架子的親和力。

另外，白金漢宮周五（7日）宣布，王室將迎來2年內第4次婚禮喜事。比阿特麗斯公主與富豪地產顧問男友莫齊的婚禮將於5月29日，在聖詹姆斯宮的皇家教堂舉行，隨後將在白金漢宮舉行婚宴，但不會直播。