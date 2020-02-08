武漢肺炎︰各國車廠在華工廠停產 勢影響供應及銷量

過去數十年，美國、歐洲和日本的車廠都投資巨額於中國開設工廠，而中國亦是全球最大的汽車銷售巿場。武漢肺炎爆發，工廠持續停工影響全球汽車供應，亦可能令汽車銷量長期下跌。

德國福士汽車和戴姆勒汽車、美國通用汽車、法國雷諾汽車、日本本田汽車和南韓現代汽車都有在中國大量投資，與當地公司合作設廠，而中國多地的工廠上月因農曆新年假期關閉時，供應上已承受壓力，加上中國過去2年經濟放緩，當局估計因爆發武漢肺炎，經濟停滯將持續至第3年。

據指，武漢和湖北省其他地區佔中國汽車產量9%，中國政府為控制疫情要求車廠停工。法國標緻汽車的母公司PSA集團本周指，武漢工廠須至少關閉至下周五（14日），但該公司稱其歐洲營運尚未受到任何零件或物流中斷影響。通用汽車行政總裁巴拉周三（5日）稱公司正與中國合作的公司和當地衞生部門合作，確保供應不會停止。

豐田汽車有15%的汽車於中國廠房生產，對情況感擔憂。豐田管理層曾表示，希望下周一（10日）重啟中國生產線，但目前廠房應要多關閉一周。其他車廠正評估疫情影響，盡量將損失減到最低。