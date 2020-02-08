悉尼迎18年來最大雨　新省街道驚現水上電單車客

澳洲東岸周五（7日）下起近20年來最大的暴雨，延燒多月的山火危機及乾旱獲進一步緩解。不過，悉尼等地已出現水浸、交通受阻，氣象局更警告暴雨將在周末進入「危險狀況」。而熱帶氣旋達敏周六（8日）將登陸西澳，商貿重鎮黑德蘭港已告關閉。

豪雨令東岸多地淹成澤國，網上流傳片段赫見一名男子在新省近郊的水浸街道上，騎水上電單車馳騁「甩尾」，儼如將道路當成水上樂園。不過，新省警察及緊急服務局長埃利奧特（David Elliot）直斥此舉愚蠢，警方已就此展開調查。除水上電單車外，新省亦有人划船出行，可見水浸之嚴重。

新南威爾士省火頭已減至僅得40個，維多利亞省火頭則餘21個，山火警戒以下調至最低級別。新省鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）直指，大家都因大雨而笑逐顏開，稱︰「雨水對企業農業有益之餘，亦有助撲滅我們已搏鬥很多個月的山火。」不過，消防局發言人指出，火勢最為猛烈的坎培拉周邊及國內南部地區，降雨量仍甚少。

悉尼至周六早上的24小時內，已錄得130毫米雨量，為2002年2月5日以來最高的單日雨量。新省有地區下起280毫米雨量的暴雨，強風吹至時速90公里；當地已發於水浸及山泥傾瀉警報。雨帶正南移接近昆士蘭省，該省警告指大雨可能引發水浸。