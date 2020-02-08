哈利夫婦首場商演料賺百萬美元　談亡母驟逝治療7年

英國哈利王子和妻子梅根「淡出」王室後，旋即開始自力更生賺「奶粉錢」。據悉，兩人周四（6日）在美國邁阿密一間酒店，出席淡出後首場商業演講活動，酬勞至少高達50萬至100萬美元（約388萬至776萬港元）。哈利演講時更透露喪母之痛猶存，令他過去7年、即28歲起一直要接受心理治療。

英國《每日郵報》報道，該個商業論壇會議由摩根大通主辦，包括英國前首相貝理雅等眾政商界名人雲集。梅根在演說中先談及對丈夫的愛，然後引介哈利至台上。哈利開腔談及12歲時因戴安娜王妃驟逝悲痛不已，又澄清想保護妻兒不重蹈其覆轍，故不後悔淡出決定，形容對未來感樂觀。據悉，演講完畢後會與部分來賓舉行私人晚宴。

有消息人士指，與會人士都聽得全神貫注，會議主題是「為後代創造財富」，又認為哈利夫婦聰明地接受該場商演，有助拉攏世界巨富投資旗下慈善機構等，達到經濟獨立。有指，兩人今次出場前的化妝髮型等費用高達10萬至25萬美元（約78萬至194萬港元），有望成為收入最高的演講者，推算單計梅根已能年賺1億美元（約7.8億港元）。