AI執筆創作「手塚」味漫畫　本月下旬面世

周日（9日）是日本已故漫畫家手塚治蟲逝世的30周年，其筆下《小飛俠阿童木》等作品是不少人的童年回憶。有日本公司去年與大學聯合開發一項「手塚治蟲新漫畫」紀念企劃，透過讓AI「學習」手塚治蟲以往的漫畫作品，再執筆創作出具手塚大師影子的新作品。破格的新漫畫將於本月27日刊登於日本人氣漫畫雜誌《Morning》。

日本半導體巨頭鎧俠控股（原為東芝記憶體公司）周五（7日）宣布，即將發布由AI執筆的新作品《PHAEDO》。故事以2030年的「先進」東京社會為背景舞台，講述無家可歸的失憶男性哲學家PHAEDO與小鳥機械人APOLLO一起偵破各種疑團。主筆作者則是由企業與慶應義塾大學共同開發的AI，劇本到角色臉容設計等工作，均由它一手包攬。

AI寫小說等事例並非鮮見，但要讓AI負責一系列情節與設計角色並非易事。新作構思旨在呈現︰「若手塚治蟲仍在世，會用漫畫描繪怎樣的未來？」AI事前飽覽分析了《火之鳥》等作品的時代背景、動作和故事結構，再建構出「手塚治蟲味」新作的世界觀及故事概要，最後由人類團隊加工完成大作。

手塚治蟲原名手塚治，現代日本動畫創立人之一，被後世尊稱為「日本漫畫之神」，兵庫縣設有手塚治蟲紀念館。筆名靈感來自他自幼喜愛的昆蟲，其筆下知名代表作無一不是膾炙人口的暢銷作，他未完成的遺作《火之鳥》更是畢生巨著。他於1989年2月9日因胃癌離世，享年60歲。