新冠肺炎：擬擴大封關　禁內地高危地區人士入境

因應新冠肺炎疫情持續擴散，南韓政府日前宣布禁止14日內曾到中國湖北省武漢市的外國人入境。南韓總理丁世均周日（9日）表示，有意擴大限制入境對象至到過中國內地其他高危地區的人士。另外，南韓周日新增1宗新冠肺炎病例，全國累計25宗。

丁世均主持防疫會議時指，政府考慮對來自較多感染個案的內地地區人士，實施額外檢疫措施，但沒有透露更多詳情。同日，總統文在寅到忠清北道鎮川郡公務員人才開發院的隔離設施視察，並於當地居民會面；上月31日及本月1日從武漢乘撤僑包機返國的人士正在該處隔離。另外，韓軍考慮不參加本月25日至下月6日在泰國等地進行的金色眼鏡蛇聯合軍事演習。

南韓最新患者是73歲的當地婦人，其家人於去年11月至上月31日曾到過中國廣東省，老婦近日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等病徵，在首爾求醫後確診新冠肺炎。南韓政府上周六（8日）宣布，4人家庭中只要有一名成員居家隔離，政府每月將提供123萬韓圜（約8010港元）補償，讓配合防疫的家庭毋須為生活費煩惱。