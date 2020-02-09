血洗商場：槍手Fb直播屠殺　網民開群組討論

泰國軍人乍甲班特於東北部呵叻府的軍營及商場內槍殺多人，他一度在Facebook（Fb）直播行兇過程，令外界想起同樣於網上直播的新西蘭基督城清真寺恐襲。大批網民在Fb開設群組討論呵叻府的槍擊案。

乍甲班特犯案時在Fb上載自己手持槍械的照片，又在發生爆炸的商場外自拍。他在Fb發文稱「沒有人可以避過死亡」、「是時候興奮起來了」。他直播時透露：「我很累，已經不能扣動扳機了。」他後來又寫道：「我應該投降嗎？」

大批網民看見乍甲班特發布的內容後，非常關注事態發展，因此在Fb開設多個群組交流消息。有人將在現場拍得的照片及影片上傳，甚至分享有傳是乍甲班特屍體的照片。有人更在群組內，以英文向看不懂泰文的外國人交代案情。部分網民認為，只有收緊刑法、嚴懲殺人犯才能避免同類慘劇再現。

Fb已刪除乍甲班特發布的貼文、影片及帳號，稱會移除一切有關此案的不法內容，並發聲明指：「作出如此殘暴行為的人在Fb上沒有立足之地，我們也不允許任何人讚揚或支持襲擊。」Fb亦向案中的遇難者致哀。

新西蘭去年3月發生基督城清真寺恐襲，槍手趁回教徒主麻日連環闖入2間清真寺施襲，死傷慘重。槍手施襲前更開啟網上直播，將屠殺過程盡錄17分鐘片段內。