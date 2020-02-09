9旬姊妹二戰失散　尋親78載奇迹重聚

俄羅斯一對現年90多歲的姊妹，於二戰時期因戰亂失散，兩人一直記掛着對方。事隔78年，兩姊妹日前透過一個電視台節目，竟尋到對方下落，並獲安排重聚。兩人久別重逢，禁不住相擁而泣，場面感動。

英媒上周五（7日）報道，94歲的哈里托諾娃（Rozalina Kharitonova）與92歲的妹妹尤利婭（Yulia），幼時與父母及兄長居於前蘇聯的斯大林格勒，即現時的伏爾加格勒。兩人父親及兄長尤拉於1942年時上前線作戰，生死未卜。為幫補生計，哈里托諾娃在15歲時獨自到一間坦克製造廠工作及留宿。

同年，前蘇聯爆發著名的斯大林格勒戰役，哈里托諾娃跟工友臨急逃難到西伯利亞烏拉爾地區的車里雅賓斯克。當時尤利婭與母親到工廠想找哈里托諾娃，但發現已被德軍炸毀，被告知她已身亡，二人唯有離開，逃到中南部的奔薩定居。

戰後她們一直以為對方已死，但哈里托諾娃抱有一絲希望，在2014年欲透過俄羅斯專門協助尋找失散親人的電視節目找母妹，惜茫無頭緒。直至數月前，尤利婭的孩子再透過節目尋找舅父尤拉，警方意外發現尤利婭就是哈里托諾娃6年前尋找的人。

內政部早前安排兩人見面，兩姊妹已行動不便，一見對方便開心得擁抱親吻，熱淚盈眶，家人也感動落淚。兩姊妹相認後繼續與各自的家人生活，但會透過視像通話訴親情，哈里托諾娃計劃今夏再與妹妹見面。