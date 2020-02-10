新芬黨得票最多　總理拒合組政府

愛爾蘭上周六（8日）的大選結束，初步結果顯示左翼新芬黨的得票率，稍多於執政統一黨及中間偏右的共和黨，成為最高得票率的政黨。新芬黨周日（9日）明言有意入主新一屆政府，惟現任總理、統一黨的瓦拉德卡已以兩黨政策「不相容」為由，一口回絕。外界視今次結果為震撼，扭轉愛爾蘭多年來由兩大右翼政黨平分秋色的局面。

新芬黨為愛爾蘭共和軍（IRA）的正式政治組織，主張包括北愛爾蘭的整個愛爾蘭島脫離英國獨立。在英國脫歐亂局後的首個大選，新芬黨首選得票佔24.5%，成績比2016年大選增加近一倍。共和黨得票22.2%居第二，而執政的統一黨則得票20.9%，排在三大勢力的末席。

新芬黨黨魁麥克唐納（Mary Lou McDonald）形容，今次結果是「票箱革命」。由於該黨對選情始料不及，故未有派出大量候選人出戰，導致該黨的首選票數雖高，卻未能在國會中取得最多議席，故新芬黨極其量亦只能成為聯盟政府夥伴。

瓦拉德卡已拒絕與新芬黨合組政府，僅表明會與各黨對話。大選正式結果將於周一（10日）出爐。根據上屆情況，各黨可能費時10周才能組成政府。