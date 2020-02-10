新冠肺炎︰3公民在華確診　明派第3班包機撤僑

南韓中央應急處置本部周一（10日）公布，日前接獲世界衞生組織及中國政府通報，得悉有3名身處中國山東省的南韓公民確診感染新冠肺炎。當局又宣布，周二（11日）將派第3架包機到中國湖北省武漢市撤僑。上月起由武漢返韓的近3000人，全數已完成隔離，可解除醫學觀察。

中央應急處置本部副部長金剛立指，身處中國的病患是1月31日確診的一名中國女子家屬，他們病情穩定，目前在中國的醫院接受治療。南韓第3班撤僑包機預定周二於首爾仁川出發，周三（12日）返抵金浦機場，計劃接回包括南韓公民的中國籍家屬等約150人，中韓正協商安排；該批人士抵韓後將於利川市的聯合軍事大學國防語言學校接受隔離。

當局又指，由上月13日至26日從武漢入境、需接受檢測的2991人，其潛伏期已於周一結束，全部解除醫學觀察。截至上周五（7日）仍有25名入境者行蹤不明，警方正追尋其下落。行政安全部同日表示，目前正接受隔離觀察的173名武漢撤僑人士如無異常症狀，亦將於周六（15日）全部解除隔離，由專車護送回家。