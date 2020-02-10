威尼斯嘉年華開鑼 　猶如重回中世紀

意大利水都威尼斯的年度節慶面具嘉年華，周日（9日）正式揭幕，除了官方的市內及運河巡遊外，不少民眾穿上古代服飾在街道穿梭，令人有恍如回到中世紀之感。而在開幕禮前一晚，市內運河上演的燈船巡遊，為節慶打響頭炮。

上周六（8日）晚的燈船巡遊，令運河兩岸擠得水洩不通，船隻上閃爍燦爛的裝飾，倒映在河上，槳聲燈影令人如痴如醉。巡遊亦加插雜技人表演，他們在船上或船與船之間凌空表演飛躍彈跳，有表演者更藏身在巨型車輪形的透明塑膠水泡內表演，令人嘆為觀止。

正式揭開嘉年華序幕的開幕禮於周日舉行，吸引逾7000名民眾參與。數十艘經過悉心裝飾的船隻，齊集著名的里亞爾托橋，它們有的裝飾成公雞、海鷗、海豚或是巨龍，一起沿運河朝卡納雷吉歐區緩緩駛去，民眾在兩岸夾道歡呼。壓軸高潮是「紙花爆破」環節，一艘巡遊的船向空中爆射出色彩繽紛的紙碎，猶如天使下凡。

水上巡遊結束後，沿運河兩岸的數間餐廳特別炮製地道威尼斯美食免費饗客，與遊人同樂。市內可見不少遊人穿上古裝和戴上面譜，談笑風生或載歌載舞，節日氣氛滿瀉。今年的面具嘉年華將舉行至本月25日結束。