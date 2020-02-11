新冠肺炎︰布賴頓巿醫生中招　曾跟超級傳播者接觸

新冠肺炎疫情於全球擴散，英國周一（10日）再多4宗確診病例，全國累計8宗。新確診4人均來自英國南部布賴頓（Brighton），其中一人是醫生，其診所已關閉及進行消毒。不少當地居民對政府隱瞞疫情感到憤怒。

新中招的4人曾跟英國超級傳播者有接觸，該超級傳播者是50多歲男商人，上月底在新加坡中招，然後飛往法國東南部萊孔塔米訥-蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）的滑雪場，並在木屋住宿。

有指新中招的人當中有2名是醫護人員，英國當局拒絕透露2人的身份，他們工作期間接觸過多少人，以及上月底是否曾與超級傳播者在法國滑雪。英國傳媒周一（10日）報道，布賴頓普通科診所橡樹郡醫療中心一名職員對新冠肺炎病毒呈陽性反應，其診所因緊急職業衞生及安全為由，暫停營業及封閉。

傳媒報道，超級傳播者所住木屋酒店的東主塞諾醫生（Dr Catriona Saynor）曾是橡樹郡醫療中心的合夥人，其後退出，改任代班醫生。她與丈夫及9歲兒子上月底有到萊孔塔米訥-蒙茹瓦滑雪場，跟超級傳播者同場。她相信已確診，其丈夫和兒子則被隔離。