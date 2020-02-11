新冠肺炎：禁台灣旅客入境　約150人滯留機場

新冠肺炎疫情席捲全球，菲律賓民航委員會周一（10日）晚公布，在基於「一個中國」原則，台灣包括對中國大陸、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」。惟台灣有數架航機在禁令公布前夕起飛，導致約150名台籍旅客截至周二（11日）凌晨抵達當地後被拒絕入境。

據消息指，禁令除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內曾到訪中國大陸、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

台灣駐菲代表處向台媒透露，目前約有150名台籍旅客分別在宿霧、卡利博和馬尼拉國際機場滯留；有旅客反映在降落馬尼拉後，空服人員一直沒有開啟機艙門，在詢問後才被告知「還有一些問題在協調」；惟離開機艙後就直接被帶到候機室。

另據網傳影片顯示，馬尼拉國際機場的候機室中，有台灣旅客不滿空服人員的安排，上前與後者理論。另據當地導遊向台灣駐菲部門報告，有106名滯留卡利博的旅客將原機返台；而滯留馬尼拉機場的旅客則可能搭乘稍晚的航班返台。