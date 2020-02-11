特朗普月底到訪　莫迪擬採購26億美元直升機

美國白宮周一（10日）公布，總統特朗普將於2月底首次到訪印度。有傳媒報道，印度將在兩周內批准從美國軍工企業洛歇馬丁，採購價值26億美元（約202.8億港元）的軍用直升機。

報道指，總理莫迪正盡力為特朗普的訪問做準備，重申兩國間的戰略關係。報道引述國防部官員和業內人士消息指，預計莫迪的內閣安全委員會將在未來兩周內，批准為海軍採購24架MH-60R型海鷹直升機。為縮短洛歇馬丁與印度政府之間的談判時間，該批將被部署在印度軍艦上的直升機，將通過美國的外國軍事銷售渠道購買，兩國政府將就購買的細節達成協議。

洛歇馬丁製造的MH-60R型海鷹直升機，被形容為當前世界上最先進的海軍艦載直升機之一。印度一直尋求實現軍事現代化，以縮窄與中國的差距，自2007年以來，印度由美國的國防採購已達到170億美元（約1326億港元）。

據白宮的公布，特朗普與第一夫人梅拉妮亞將於本月24日至25日到訪印度首都新德里，以及莫迪的家鄉城市艾哈邁達巴德。白宮指，特朗普與莫迪周末曾通話，一致認為訪問之行將進一步加強美印戰略夥伴關係。