新冠肺炎：傳鑽石公主號允長者下船　美籍乘客促派包機

郵輪鑽石公主號現時仍在日本橫濱海域隔離，當地傳媒周二（11日）報道，日本政府有意容許年長和患有慢性病的乘客離開郵輪。措施據報最快於同日上午落實，但未有交代上岸後的安排。另有在船上的美國乘客，呼籲總統特朗普派專機撤走受困的國民。

日媒報道，政府此舉是考慮到部分乘客在隔離期間承受壓力，年長和患有慢性症的人士在狹窄的船艙內健康狀況恐急速惡化，因此容許他們優先下船。有乘客透露，船上許多人的健康正轉差，但未有得到全面醫療照顧，希望日本政府能加派醫生及護士。資料顯示，2600多名乘客中，8成是60歲以上，當中有215人為80多歲，11人為90歲或以上。

現時在船上的美國人有428名，乘郵輪作度蜜月之旅的的美國乘客巴索（Milena Basso）坦言，擔心自身的健康，又認為乘客應在安全衞生環境下隔離，而非在一艘已受感染的郵輪隔離，要求特朗普派專機接載他們。

另一艘郵輪威士特丹號現時仍未找到港口收容，泰國衞生部官員周二表明，已拒絕郵輪停靠的申請。