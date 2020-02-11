新冠肺炎：多地禁曾訪中港澳人士入境防疫

日本限制曾訪中國內地的人士入境。（Getty Images圖片）

中國的新冠肺炎持續擴散，多地先後對到過中國內地、香港及澳門的人士設入境限制。以下為部分國家及地區的措施：

●台灣：禁止14日內曾入境或居於中國大陸的一般外籍人士入境；港澳人士除商務履約活動、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證的配偶及未成年子女之外，包括港澳學生均暫緩入境台灣；持有效出入境證件人士需推遲到當地。

●南韓：列香港及澳門為疫區，所有從港澳入境的外國人必須在機場量體溫及提交健康申報表，有徵狀人士要接受新冠肺炎病毒測試；禁止所有於過去14日到過湖北省的外國人入境。

●日本：禁止新冠肺炎患者入境；不准過去14日內曾在中國湖北省逗留的所有外國人入境；湖北省發行的中國護照持有人也不准入境。

●新加坡：禁止所有持中國護照、過去14日曾訪中國內地的旅客入境或過境，並暫停向中國護照持有人發簽證。

●菲律賓：對所有來自中國內地、香港及澳門的旅客實施臨時旅遊禁令，包括所有從中國到菲律賓的旅客，不論國籍。

●馬來西亞：禁止湖北省公民、簽發地為湖北的中國護照持有人、近1個月曾到訪湖北、從湖北出發的人士入境。

●美國：禁止14日內到過中國內地（不包括香港及澳門）的外國人入境，美國永久居民與其直系親屬可如常入境，但必須隔離14日。

●澳洲：禁止14日內曾到中國內地的外籍旅客入境，國民則可入境但要隔離兩周。

●意大利：停飛所有中港澳航班。

●科威特：禁止中國護照及香港特區護照持有人入境；14日內曾入境中國內地或香港的任何國籍人士及有科威特居留證或簽證的公民，亦不准入境。