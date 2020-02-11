俄神秘衞星分體　跟蹤美間諜衞星

美國去年正式成立太空軍，應對俄羅斯與中國在太空的威脅後，美軍司令周一（10日）證實，旗下一枚先進間諜衞星近日遭兩枚俄國衞星跟蹤，兩者距離不足160公里，暫未知俄方的動機。這是美方首次公開確認及指明，針對該國衞星的直接威脅。

俄羅斯去年11月26日發射人造衞星上太空，俄方宣稱它是「檢查衞星」展開實驗，唯衞星進入軌道後不足兩周「一分為二」。美國太空司令部司令雷蒙說：「我腦海想像的是，該枚衞星就像俄羅斯套娃，第二枚衞星由第一枚衞星出來。」俄羅斯國防部去年12月證實衞星「一變二」，而它們被列為COSMOS 2542及COSMOS 2543。

該兩枚俄國衞星上月開始被發現執行其他任務，它們與代號USA 245的美軍K11間諜衞星「貓捉老鼠」。業餘衞星追蹤者湯普森（Michael Thompson）上周在社交網發文，指COSMOS 2542全天候在不同位置「觀察」USA 245：「雖然所有都是間接證據，但很多情況令這看起來像是俄羅斯檢查衞星，檢查已知的美國間諜衞星。」

美媒引述分析指，該俄國衞星在軌道的位置，使之判斷美國間諜衞星監視的地面目標。假如它配備電子發射探測儀，更可聽取美方衞星的無線電頻道信號，以調查對方如何與地面控制中心通訊，甚至截取通訊內容。惟俄方此舉無違反相關條約及國際法，雷蒙指希望太空不成為衝突區，呼籲負責任的太空國家討論太空行為規範。