電視台用VR技術　助母親與天國女兒「重逢」

面對親人突然離世，往往令人難以接受。南韓一名母親3年前經歷喪女之痛，每天充滿內疚及不捨。有電視台為協助母親走出傷痛陰霾，利用虛擬實境（VR）技術，幫助母女「隔空重逢」。節目播出後，吸引全球近1千萬網民觀看，不少觀眾為之動容，更形容「VR是了不起的發明」。

7歲女童娜妍在2016年患有重病，確診患上血癌後不幸離世，其母親張智成（音譯）處於失去愛女的傷痛之中。當地電視台MBC去年得知娜妍一家情況後，VR技術團隊花8個月時間，收集娜妍生前的照片、影片及聲音，並分析她的表情、聲音、特有肢體語言，再尋找合適的小童模仿娜研，最終成功還原虛擬世界中的她。

電視台上周四（6日）播放節目，張智成戴上VR眼鏡後，看見虛擬娜研出現在公園，並向對方訴說媽媽想念愛女的說話，二人更一同拍照、慶祝生日等。相隔3年多再遇愛女的她全程啜泣痛哭，事後表示：「雖然只是短暫的時間，但真的感到非常幸福，好像是一直都想要做的夢一樣。」

網友反應非常熱烈，紛紛留言回應「超級感人，我無法停止哭泣」、「感受到母親渴望再見一次女兒的心意」，亦有人驚嘆VR技術的威力，但有人質疑此舉無助撫平傷痛，反而進一步勾起對逝世親人的回憶。