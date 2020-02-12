美德情報機關控制瑞士設備公司　竊逾120國秘密通訊

美國和德國傳媒周二（11日）踢爆，美國中央情報局（CIA）與德國聯邦情報局（BND）數十年來透過秘密控制瑞士加密通訊設備公司Crypto AG，竊取全球逾120個國家的加密通訊內容。瑞士當局表示，已就事件展開調查。

Crypto AG是全球最大的加密通訊設備供應商，在二戰後一直向多個國家提供加密通訊設備，用於與海外間諜、軍隊及外交官通訊。該則由美國華盛頓郵報（Washington Post）與德國電視二台（ZDF）聯合製作的調查報道指出，原來該公司自上世紀70年代起，就被CIA和BND控制，這兩大情報機關在該公司的設備加入後門，令他們可以輕易解讀使用Crypto AG設備所進行的機密通訊；同時，公司亦替這兩大情報機構帶來巨額收益。

作為冷戰時代美國的主要對手，中國和前蘇聯據報因為早已懷疑Crypto AG與美國的關係，而沒有採用過它的產品，但伊朗、印度、巴基斯坦、拉丁美洲多國的軍政府甚至梵蒂崗也是該公司的顧客。

報道指，CIA和BND控制了Crypto AG各方面的運作，這使得這兩大情報機關在1979年伊朗人質危機期間，得以竊聽伊朗高層的通訊；1982年福克蘭群島戰爭時，美國亦藉此向英國提供阿根廷軍方的機密通訊；在1986年西柏林的士高爆炸案，美國特工也透過Crypto AG的設備，監聽到利比亞政府官員為成功策劃事件而慶祝。

Crypto AG於2018年清盤，但據報仍然有十多個國家使用它的設備。Crypto AG清盤時買下了該公司資產的兩家公司，皆表示目前與情報機關沒有聯繫。CIA和BND沒有回應報道，而瑞士國防部則表示，去年底已知會政府內閣有關事件，今年一月中一名前最高法院法官獲委任進行調查，並會在6月作匯報。

有份分析報道中所涉及文件的德國情報專家埃恩博姆（Erich Schmidt-Eenboom）指出，BND利用Crypto AG出售器材的收益來資助戰地任務，CIA亦用有關收入來收購Crypto AG的對手，使該公司得以在業界「半壟斷」。而對於瑞士政府並不知道Crypto AG本質的說法，埃恩博姆認為不可信，瑞士政府只是「裝作看不見」。