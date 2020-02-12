新聞背後：英靠CIA竊聽打勝仗　西德憂美背叛停合作

美國中央情報局（CIA）與德國聯邦情報局（BND）周二（11日）被踢爆，曾在冷戰時期，聯手暗中控制加密通訊設備公司Crypto AG，竊取超過120個國家的情報機密。其中，英國因獲得CIA竊取的資訊而戰勝福克蘭群島戰爭、巴拿馬獨裁者因此洩露行蹤落網、伊朗多年來亦被持續監控，情節猶如間諜電影。

英國與阿根廷因為爭奪主權，在1982年爆發歷時兩個半月的福克蘭群島戰爭。當時阿根廷軍閥以Crypto AG設備通訊，遭CIA竊聽洩密予英國，協助時任首相戴卓爾夫人順利帶領英軍贏得戰爭。阿根廷事後起疑，但Crypto AG解釋指洩密只是因為舊型號設備被敵軍攻破，隱瞞CIA竊聽的事實。CIA的行動文件指︰「靠嚇解決了問題。阿根廷人雖感難以接受，但仍繼續買Crypto AG設備。」

西柏林在1986年發生的士高爆炸案，其時美國特工透過Crypto AG設備監聽，即時得悉利比亞為幕後黑手，引發同年的美國空襲利比亞事件。事件引發伊朗生疑，同年扣查了Crypto AG的銷售員比勒（Hans Buehler），並在1992年拘捕他。Crypto AG當時堅稱伊朗的間諜指控純屬「陰謀論」，BND最終暗中向伊朗支付100萬美元（約780萬港元）換取放人，CIA則以華府禁止繳贖金為由拒絕出錢，美德合作出現裂痕。

比勒獲釋後大受創傷，同時察覺Crypto AG別有內情，開始向外界講述其遭遇及懷疑。事件引發國際關注，阿根廷、意大利、沙特阿拉伯、埃及、印尼等多國決定中止使用Crypto AG設備，事件被CIA稱為「九頭蛇危機（Hydra Crisis）」。加上美國對監控北約盟友如西班牙、土耳其、意大利等國毫不猶豫的表現，BND開始有疑慮，甚至直批美國「對待盟友就如對待第三世界國家」、「情報世界無朋友」。

1990年冷戰結束、德國統一，BND進一步覺得德國成為Crypto AG行動目標的風險甚大，謀求退出。最終CIA出資1170萬美元（約9126萬美元），收購了德方持有的Crypto AG股分，結束了美德情報合作；惟CIA監控情報的行動，則未有完結的兆頭。