新冠肺炎：從華入境者　須定時申報健康資料

南韓因應新冠肺炎疫情加強邊境防疫措施，中央應急處置本部周三（12日）表示，即日起從中國入境的人士必須下載新冠肺炎自我診斷應用程式，每日定時輸入健康資料，拒絕者不准入境。

報道指，自我診斷程式每日上午10點會發短訊要求用戶輸入是否有發燒、咳嗽、喉嚨痛等徵狀。若不輸入，程式同日下午將再次推送提醒，入境兩日後仍未輸入資料的話，防疫部門會用電話聯絡用戶。若無法聯繫，行政安全部、各地方政府、警察廳等有關部門將追蹤其下落。

另外，南韓第3班載逾140人的撤僑包機，周三從中國湖北省武漢市返抵首爾金浦機場，其中逾60人是南韓公民的中國籍家屬，目前有5人出現新冠肺炎病徵，已送院隔離治療；其他人經檢疫後到京畿道利川市的聯合軍事大學國防語言學院隔離14日。

在北韓，美媒引述世界衞生組織駐平壤辦事處表示，至今未收到北韓通報新冠肺炎確診個案，世衞在朝方請求下已向當地醫護人員提供護目鏡、手套、口罩及保護衣。平壤政府加緊防疫，要求所有出入平壤火車站的工作人員和旅客必須戴口罩，不戴者禁止出入。內閣總理金在龍視察中央、平安南道、黃海北道等地防疫工作時，亦一直戴口罩。