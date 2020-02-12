山火致113個物種數量大減　政府緊急保育

澳洲山火危機持續多月，當地傳媒周三（12日）報道，聯邦政府專家組發現全國有最少113種動物的30%成員在山火中燒傷，導致數量大減，但目前未有物種因山火危機而絕種。政府將於未來12個月啟動緊急管理介入計劃，協助保育牠們。

受影響的物種包括13種鳥類、19種哺乳類、20種爬蟲類、17種蛙類、5種無脊椎動物、22種龍蝦及17種淡水魚。當中又以袋鼠島袋鼩、北部科羅澳擬蟾、藍山水蜥蜴及袋鼠島輝鳳頭鸚鵡的情況最危急。袋鼠島袋鼩依賴禾木膠樹生存，但有95%的禾木膠樹被焚毀。袋鼠島野生動物園的負責人指，當他知道山火摧毀袋鼠島西部時，就覺得袋鼠島袋鼩已失去生存希望。但他最近看到有袋鼠島袋鼩出沒，不過仍很擔心牠們會被野貓吃掉。

新南威爾士省周一（10日）仍有26個火頭未救熄，當中4個不受控。澳洲多地近日下起大雨，已淋熄新省30個山火火場。消防部門周二（11日）估計，周末的大雨有望救熄更多山火，預料所有火頭都會受控。

然而，專家指大雨會令生物進一步受害。在河流下游生活的魚類，將被大雨沖下來的沉澱物及灰塵殺死。專家將採取行動保護受影響物種的餘下棲息地、控制害蟲、向牠們餵飼營養補充品及把最瀕危的物種送到保育中心；專家仍在整理受山火影響的植物種類名單。