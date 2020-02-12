擊殺軍頭：真主黨拉攏伊拉克　欲填勢力真空

美國上月初在伊拉克擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，幾近觸發波斯灣戰爭。外媒周二（11日）報道，由伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨在蘇萊曼尼死後，緊急與伊拉克軍方領袖見面，謀求合作填補蘇萊曼尼之死帶來的真空。

美軍的擊殺行動除殺死蘇萊曼尼，亦殺了伊拉克什葉派民兵「人民動員」（PMF）副指揮官、什葉派真主黨旅始創人穆漢迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。穆漢迪斯是協調伊拉克軍事勢力的人物之一，他的死令局勢陷入不穩。英媒周二指，真主黨在擊殺行動後隨即介入，試圖協助填補兩伊軍頭的空缺。

伊拉克消息透露，真主黨及伊拉克軍方早於上月已在黎巴嫩首都貝魯特或伊朗會面。蘇萊曼尼麾下多年的卡烏塞拉尼（Sheikh Mohammad al-Kawtharani），作為真主黨代表主持了該次會談，據報他接掌了蘇萊曼尼生前負責的任務，包括鎮壓巴格達示威、穩定伊拉克政局。他被視為目前最適合的接班人選，惟其影響力及號召力均遠遠不及蘇萊曼尼。分析指，磋商顯示伊朗正拉攏盟友，擴張並鞏固其中東勢力，抗衡美國。

另一邊廂，周二（11日）是伊朗革命41周年，首都德黑蘭等多地均有數以萬計民眾上街紀念，不少人高舉寫有「美國受死」、「以色列受死」的標語牌。總統魯哈尼發言時繼續劍指美國，稱華府深明「伊朗在西亞的強大」，所以不能容忍伊朗革命，現時更以限貿手段試圖使伊朗屈從。他稱︰「美國41年前矢言會回來（伊朗），但我們不容許。所以，美國過去展現了各種形式的敵對行動。」