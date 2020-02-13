聖誕翻船怒海漂流逾月　4男女靠吃椰子保命

12名來自巴布亞新畿內亞的男女，去年聖誕期間出海時遇難翻船。他們在太平洋漂流了整整32天後，其中4人終於在上月底被路過漁船救起，並在周三（12日）被送到所羅門群島的醫院，惟其餘8人則早在漂流途中先後離世，死者中包括一名嬰兒。

幸運生還的4人包括2男1女以及1名12歲女童，他們全部脫水和極度虛弱，需要接受輸液治療。其中較為清醒的男子斯塔立（Dominic Stally）向記者透露，他們一行12人在去年12月22日由布干維爾省（Bougainville）的家鄉乘船出發，準備往100公里外的加特利島過聖誕。不過半途船隻翻側，有同伴當場溺斃，其他人雖合力把船扶正，但可惜已經迷失方向，只得在無邊大海上隨水漂流待援。

在航程中，斯塔立他們只靠吃漂過的椰子和接飲雨水充饑，其間不斷有人離世：「我們沒法處理屍體，只得把他們丟入海中。一對夫妻死去，留下嬰兒由我來照顧，但後來嬰兒也過世了。」小船沿途遇上好幾艘船隻，可惜都沒有被注意。直至今年1月23日，一艘漁船在新喀里多尼亞外海發現他們，立即將船上剩下的4名活人救起送醫，這時他們才知道已經歷了2千多公里的航程。

巴布亞新畿內亞的首長聞訊，經已在當日親赴所羅門群島探望4名留院的生還者，並為他們打點一切送回家鄉。