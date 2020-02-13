新冠肺炎：美患者確診入院　稱鑽石公主號比醫院好

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，周三（12日）再多40人確診新冠肺炎，船上感染人數達174人。船上一對美國夫婦連日為美國傳媒拍攝影片，紀錄隔離生活。妻子近日確診感染新冠肺炎後被送院，直指醫院的居住環境比船上差，很多服務也要收費，留在鑽石公主號上更好。

女子麗貝卡（Rebecca Frasure）及其丈夫弗雷澤（Kent Frasure）一直在鑽石公主號隔離，但麗貝卡近日有輕微咳嗽，至周二（11日）被確診送院。目前她已沒有咳嗽及發燒，每天在醫院更新影片。她表示，院方沒有為她提供特殊治療，得到的醫療協助與在郵輪差不多。令她大感驚訝的是，醫院的電視及毛巾亦要付款才能使用，與美國有很大分別；醫護人員也不許她打開窗。

美國大使館已派員到醫院慰問麗貝卡，但她指無法從他們身上得到更多有用資訊。醫院將為麗貝卡進行一次病毒檢測，若結果是陰性，將於下周一（17日）出院。另外，弗雷澤則靠視訊與妻子溝通，他指不為船上有病毒擔心，覺得勤洗手、保持平常心，同時不忽視病毒的致命性就好。