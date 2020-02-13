新冠肺炎：鑽石公主號再多44人確診　累計218宗

日本厚生勞動省周四公布，停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號再多44人確診新冠肺炎，累計增至218宗。新增感染者中包括43名乘客及1名船員，其中29人為日籍。當局同日宣布，將容許檢疫結果呈陰性的長期病患及長者，優先下船並入住政府安排的住宿設施。

厚生勞動大臣加藤勝信周四（13日）指，考慮到80歲以上的長者，以及長期病患者受傳染的風險較高，決定容許他們檢疫後優先下船。如果他們的檢疫結果呈陰性，可改安排入住國內的住宿；但他們亦可選擇留船隔離。

鑽石公主號自上周一（3日）泊岸，船上全員由上周三（5日）起計需隔離14天。目前下船治療的確診患者中，有5人情況嚴重。惟至今逾一周期間，屢有乘客因非肺炎的健康狀況惡化而需緊急送院，包括中風等。據報，船上3500多人中，乘客包括大量長者，其中226人更年過80歲。

加藤又表示，政府計劃於周五（14日）起，針對新冠肺炎患者及疑似感染者，強制實施《檢疫法》上的隔離、停留等措施。而無症狀感染者，亦將列入為建議住院和公費治療對象。