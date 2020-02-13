新冠肺炎：南韓籲勿排華　北韓入境隔離期延長至30日

中國新冠肺炎疫情導致人心惶惶，南韓教育部周四（13日）表示，各大學應避免發生排華情況，指在韓就讀的中國留學生是保護對象。此外，南韓第三班撤僑包機上有5名乘客發燒，其檢疫結果均呈陰性，目前需接受14日隔離觀察。

教育部長俞銀惠周四表示，當局先前入境的中國留學生進行了兩周的管理措施，並無出現任何問題，各間大學應避免校內發生排斥中國留學生的情況。另外，中央防疫對策本部周四表示，國內連續兩日未有出現新確診病例，累積感染個案維持28宗，其中7人已出院。

在28宗確診病例中，1名患者正接受氧氣治療，但病情不重，其餘患者病情穩定。另外，南韓第3批從武漢回國的公民周三（12日）抵埗，147人中有5名乘客有發燒病徵，病毒測試後呈陰性。當局指，目前仍有約100名僑民留在湖北。

此外，為打擊疫情，北韓最高人民會議常任委員會要求所有經中國入境人員接受隔離觀察的期限，由15天延長至30天；人民保健指導委員會指，新冠肺炎確診和死亡病例在全球各地持續增加，此舉旨在徹底杜絕病毒流入的通道。