斥華威脅印太　美軍司令：必全力抵抗

中美角力持續，美國印度洋-太平洋司令部司令戴維森周四（13日）訪問澳洲時指，中國威脅太平洋島國主權，並破壞印太地區的穩定，美國將竭盡全力抗衡中國。他稱印太地區的國家開始抵抗中國，以抗議其設下的債務陷阱、施加的壓迫及欺凌；而相比起5年前，現時向美國尋求應對中國意見的國家有增加。

戴維森表示，很多國家因想發展經濟及基建而親近中國，但多數會發現這令國內情況變得更差。他認為中國政府透過宣示土地主權、債務外交、違反國際協議、侵犯知識產權、軍事恐嚇及貪污等方法，來嘗試控制印太地區國家的貿易、金融、通訊、政治及生活模式。戴維森又稱，中國政府用經濟誘因來令其他國家在協議上改變立場，作出對中國有利的決定。但他很有信心，覺得印太地區國家已察覺到中國的行為，並站起來對抗，在北京主導的規則及自由開放的印太地區中作出抉擇。

戴維森舉例指，澳洲曾因不順從中國的意思而遭到報復。澳洲阻止中國勢力干預國內政治，又禁止中國科技公司華為在當地提供5G網絡服務。他認為澳洲的煤及酒出口到中國時受阻，正是因為中國政府要報復。

此外，菲律賓官員周二（11日）宣布，總統杜特爾特決定取消對美國的雙邊軍隊訪問協定（VFA）。戴維森認為此舉為日後美菲軍事合作帶來挑戰，希望美方能與菲方談判，尋求可保住VFA的方案。