新冠肺炎︰日的士司機確診　越南封村防疫

日本成為中國以外的新冠肺炎重災區，國內周四（13日）再新增2名確診病例。其中一名患者為東京的士司機，他聲稱曾接載疑為中國乘客，另一人則是50多歲的和歌山縣男子。此外，越南同日亦再多一人確診新冠肺炎病毒，全國累計病例增至16宗。其中，確診7名患者的永福省平川縣山雷村，村民將要隔離檢疫20日。

東京染病的司機為一名70多歲的男子，他報稱曾接載一名「似乎是中國人」的乘客；厚生勞動省正調查其實際感染源頭。日本累計已有248宗確診病例，當中包括郵輪鑽石公主號的218人、檢疫官1人、乘撤僑包機回國的12人，以及17名遊客。

永福省副省長黎維成（Le Duy Thanh）表示，由於山雷村感染人數持續增加，促使當局增置監控站。他又指，雖然永福省是全國最多確診人數的省份，但指病毒不會擴展至其他地區及省份；又指省政府向逾1萬名居民提供食物及免費派發口罩。當地報道指，當局禁止所有人及車輛進出，被隔離的村民將可領取生活補助費。

另外，新增的患者50歲，同樣來自永福省，他是之前一名確診病人的父親。全國16名患者中，3人來自胡志明市、1人為慶和省、另1人則來自清化省。