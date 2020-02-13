全球最年長男　112歲翁：莫生氣常歡笑

日本人平均壽命一向排在全球最長前列，當地新潟縣老翁渡邊智哲上周三（7日）以年滿112歲344天，獲健力士世界紀錄大全認證為「在世最年長的男性」。老當益壯的渡邊為人們提供其長壽秘訣：莫生氣和常歡笑。

渡邊智哲生於1907年3月5日，是家中長子。他從農業學校畢業後，曾到日治時期的台灣明治製糖廠工作，在當地生活了18年，娶妻生子。二戰後他返回日本，在新潟縣的地方政府農業辦公室工作，直至退休。渡邊退休後仍會在自家農田種植水果和蔬菜，平時喜歡盆景藝術，其作品經常在當地展出。

曾在製糖廠工作的渡邊喜歡甜食，尤其是紅糖，現時他的牙齒已經掉了不少，但仍喜歡吃毋須咀嚼的甜品，例如奶油布甸、朱古力等。此外，他平時亦堅持鍛煉身體、練習書法、做折紙工藝和數學題。渡邊智哲兒孫滿堂，共有5名子女、12名孫兒、16名曾孫及一名玄孫。

渡邊智哲是在北海道男子野中正造於上月以享壽113歲179天去世後，成為在世最年長的男性。日本現時最長壽人瑞是現年117歲的田中力子，她同時是全球仍在世最年長人瑞。