新冠肺炎：威士特丹號終泊岸　20不適乘客樣本送驗

從香港出發的郵輪威士特丹號因為船上有乘客出現疑似新冠肺炎症狀，在上周三（5日）駛離台灣高雄港之後，先後遭日本、關島、泰國和菲律賓等地拒絕靠岸。漂泊9天後，周四（13日）終於在柬埔寨泊岸，乘客通過檢疫後將會獲准下船，然後乘飛機回家。

威士特丹號載有1455名乘客及802名船員，郵輪公司強調，船上無人感染新冠肺炎。郵輪原本在離岸的海域拋錨，在黃昏時份移到西哈努克市的港口停泊。有乘客歡天喜地在社交網發文多謝柬埔寨。

船上乘客完成檢疫後，將會乘內陸機往金邊的機場，然後轉乘飛機回家。當地衞生部稱，船上有約20名乘客有肚痛和發燒徵狀，船上的衞生人員認為他們只是患上一般疾病，但已經與其他乘客隔離。這些乘客的樣本已用軍用直升機送到金邊化驗，如發現患上新冠肺炎，柬埔寨將容許患者在當地接受治療。船上其他乘客亦要在20名乘客的化驗結果出爐後，才容許下船。

柬埔寨總理洪森在社交網上表示，他周五（14日）將會到西哈努克市探望郵輪乘客。他較早前稱，讓威士特丹號泊岸是基於人道理由。