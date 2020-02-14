美國參議院通過決議案　限制特朗普對伊朗軍事行動

美國國會參議院周四（13日）以55票贊成、45票反對，表決通過戰爭權力決議案，以限制總統特朗普未來對伊朗的軍事行動。其中有8名共和黨議員倒戈，與民主黨同一陣線投票贊成，使得決議案得以通過。

根據決議案內容，除非國會正式宣戰或者明確批准，否則總統不得動用美國軍事力量對伊朗採取行動。其中的例外情況是，美國面臨「迫在眉睫的攻擊威脅，使用武力是必需並且合適的」。

在投票前的辯論中，該決議發起者民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）凱恩說，戰爭意味將美國民眾送到戰場，可能犧牲性命，因此必須在經過全面、細緻的考量後才能作決定，必須經過國會的討論和投票。支持決議案的共和黨參議員邁克·李（Mike Lee）表示，儘管他支持特朗普對伊朗的政策，但是憲法規定，宣戰是立法機構國會的權力，總統理應遵從。

表決前一天，特朗普在社交網站發文稱決議案「釋放了糟糕的信號，如果我的手被束縛，伊朗就會有機可乘。」他又強調，絕大多數美國民眾支持擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼。

眾議院上月已表決通過一類似決議案，但由於內容不完全相同，眾議院需再表決參議院通過的協議版本，一旦通過，決議將提交至總統，但預料特朗普會運用權力否決。參眾兩院將分別需要至少3分2的贊成票才可駁回總統否決。