新冠肺炎：和歌山確診醫生醫院有就診者染疫

日本的新冠肺炎疫情持續擴散，和歌山縣政府周五（14日）宣布一名70多歲的日本男子，早前到有醫生確診染疫的醫院求醫後，亦確診感染新冠肺炎；該名老翁情況嚴重。

縣政府表示，老翁是一名農民，於本月1日不適，5日開始發燒，翌日到當地的濟生會有田醫院求醫，至周四（13日）確診染疫，現已轉到其他醫療設施隔離治療，他目前有嚴重肺炎。

政府指出，涉事醫院的確診醫生是一名50來歲男子，他上月31日出現發燒等徵狀，休假2日並服用退燒藥後繼續上班，上周六（8日）被診斷為肺炎，2日後入院，至周四才確定染疫。當局相信沒有出現院內傳播情況，但警告疫情可在院外擴散，正追蹤曾訪涉事醫院的人士。

因應疫情影響，日本內閣周五決定撥款103億日圓（約7.28億港元）支援第一波應急措施，包括向廠商提供補貼以增加口罩供應能力、促進檢測試劑盒及疫苗研發、支援檢疫官及邊境檢疫措施等。為援助旅遊業等受疫情打擊的行業，政府將為日本政策金融公庫等確保5000億日圓（約353.6億港元）規模的緊急貸款和擔保額度。