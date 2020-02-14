美檢153枚導彈　阻伊朗軍援青年運動

波斯灣局勢日漸緊張之際，美軍日前在阿拉伯海一艘船上檢獲大批武器，包括150枚反坦克導彈及3枚防空導彈，相信是伊朗供應給也門什葉派叛軍青年運動。

美國中央司令部周四（13日）發表聲明，指神盾巡洋艦諾曼第號周日（9日）在阿拉伯海執行海上安全行動時，發現一艘可疑的無國籍船隻，於是根據國際法派人登船檢查，結果在船上檢獲大批武器，包括反坦克導彈、防空導彈、熱成像儀、有人與無人空中及水面艦艇部件，以及其他彈藥和先進武器部件，總數多達358件。

美軍表示，除了反坦克導彈是伊朗依據俄羅斯同款武器生產，其餘武器均是伊朗自行設計及生產。此外，今次檢獲的武器，大部分與美軍去年11月25日，在阿拉伯海截獲由伊朗供應給青年運動的先進武器及武器部件一樣，而伊朗此舉違反聯合國安理會決議，即不得以直接或間接的方式，向青年運動提供、出售或轉移武器。

聲明續指，美軍現時扣查這批武器並等待最終的處置，美方亦邀請國際夥伴國家及組織檢查武器；伊朗政府及青年運動暫未回應事件。資料顯示，伊朗是青年運動的最主要軍火供應國，該叛軍利用對方提供的裝備，以無人機及無人艦攻擊沙特阿拉伯。