王毅晤德國總統　倡加強戰略合作

中國外長王毅前往德國出席慕尼黑國家安全會議，周五（14日）與德國總統斯泰因邁爾會面。王毅表示，中、德同為負責任大國，需加強戰略合作維護世界穩定。而斯泰因邁爾表示重視德中關係，願繼續加強雙多邊領域合作；另就新冠肺炎疲情，德方表示不受病毒影響，與中方保持理智，繼續開展正常交往與合作。

斯泰因邁爾指出，對中方防控疫情的效果表示欽佩，就湖北以外的新增確診病例呈持續下降趨勢的消息令人欣慰，德方願繼續向中方提供支持和幫助。他又表示，願與中方保持合作，促進歐中關係發展，共同維護多邊主義、自由貿易和國際秩序。

王毅表示，中國目前在疫情防治工作已取得積極進展，並有效阻止疫情向其他國家蔓延，中方對維護全球公共衞生安全高度負責。而是次應邀到訪德國，就是要向外界介紹中國抗疫成效，強調中方有信心把疫情造成的影響降到最低；另對德方採取的客觀冷靜態度表示讚賞。

此外，王毅在德國亦與多梵蒂岡外長拉加格爾會面，是雙方自2018年簽署的《關於主教任命的臨時協議》後，最高級別的官員會面。拉加格爾代表教宗方濟各和國務卿，向中方轉達教廷對抗疫的敬意和支持，另強調臨時協議有利促進天主教徒和中國人民的福祉。

王毅表示，當前疫情已得到有效管控，相信梵方亦會發揮建設性作用，推動國際社會以客觀、理性態度，支持和配合中方抗疫的努力。另又表示是次中梵外長首次舉行會晤，將為今後雙方的往來開啟更大空間，又形容臨時協議是富有開創性的實踐，取得積極成果。中方願與梵方進一步增進理解，積極互動向前發展。