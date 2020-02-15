擊殺軍頭：備忘錄曝光　行動回應對美攻擊升級

美國上月初在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，幾近觸發波斯灣戰爭。美國白宮周五（14日）公開行動備忘錄，提到總統特朗普下令擊殺蘇萊曼尼，是回應之前美方受到的攻擊。不過，華府早前聲稱是因美方面對的威脅迫在眉睫，所以採取行動，與備忘錄的說法截然不同。

白宮向國會提交備忘錄，內容提及因為早幾個月前，伊朗及伊朗支持的武裝分子對美軍及美國在中東的利益，作出不斷升級的攻擊，所以特朗普決定擊殺蘇萊曼尼。備忘錄又指，行動宗旨是保護美國人民、阻止伊朗及武裝分子繼續發動攻擊，並中斷伊朗不停將攻擊升級的策略。備忘錄強調，美國憲法賦予總統權力直接派遣軍隊，令國家免受攻擊。

眾議院外交關係委員會主席恩格爾批評，備忘錄的說法與政府的解釋大相徑庭，國會議會要求白宮詳細解釋。據指，國務卿蓬佩奧本月28日會到國會作供，到時將再解釋更多與伊朗有關的議題。

此外，中國外長王毅周五在德國慕尼黑與伊朗外交部長扎里夫會面。王毅指，在中國新冠肺炎疫情爆發後，扎里夫是首個慰問中國的外長，體現兩國人民的互相支持，及共度時艱的情誼。他稱，中伊兩國都是有數千年歷史的文明古國，甚麼風浪也見過，中方對早日抗疫成功充滿信心。扎里夫表示會提供一切抗疫支持，感謝中方一直支持伊方維護正當權益，願在伊朗核協議等問題與中國加強溝通及合作。