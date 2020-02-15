新冠肺炎：社區傳播機會增　地方政府撒駐華職員

日本厚生勞動省周五（14日）公布，全國新增8宗新冠肺炎確診個案，當中7名患者分別來自東京、神奈川縣、和歌山縣、沖繩縣、北海道及愛知縣。第3班從中國湖北省武漢市回國的撤僑包機上，也有1人確診，全國累計病例增至259宗。部分新增病例感染途徑不明，出現社區傳播的可能性增加，政府成立專家小組跟進。

首相安倍晉三在新冠肺炎對策本部會議上表示，將討論進一步對策。東京周五新增兩宗病例，其中一名患者是70多歲的屋形船員工，該名患者曾與來自中國湖北省的遊客接觸。而早前確診的70多歲的士司機曾在同一艘屋形船上參加新年宴會，他的80多歲岳母早前亦確診並去世。另一宗新個案的患者為50多歲的女子，她與早前確診的的士司機屬同一業界協會，但未有出席新年宴會。

和歌山縣濟生會有田醫院近日有醫生確診新冠肺炎，一名曾到該醫院就診的70多歲男性亦確診。沖繩縣有一名60多歲女的士司機確診，在北海道確診的50多歲男性情況嚴重。一名曾到夏威夷旅遊的60多歲愛知縣男子亦確診，另神奈川縣有一名30多歲公務員確診，他曾協助鑽石公主郵輪上患者。

另外，日本29個道府縣政府，向上海和香港等地的34個辦事處，派駐超過50人，主要負責為支援地方企業進軍海外等工作。截至周五，有19個道府縣的地方政府撤回派駐中國辦事處的部分或全部職員，共26人回國。