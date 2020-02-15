新冠肺炎：疑阻韓客用廁所　荷航高層鞠躬道歉

多國出現新冠肺炎病例，人心惶惶。荷蘭皇家航空（KLM）日前一架由荷蘭阿姆斯特丹飛往南韓首爾的航班，有機組人員在洗手間門外貼上以韓文寫着「機組人員專用廁所」的告示，惹來歧視南韓乘客的批評，KLM高層周五（14日）就事件鞠躬道歉。

涉事的是編號KL 855航班，周一（10日）由阿姆斯特丹飛往首爾，機上277名乘客有135人是南韓籍。當時機組人員在洗手間貼出上述告示，有乘客拍下後上傳社交網，指控KLM歧視南韓乘客，因為告示只用韓文書寫。有網民指，KLM清楚展示它種族歧視，用新冠肺炎為藉口，欠南韓很大的道歉。社交網Twitter亦出現「#杯葛KLM」的主題標籤。

KLM高層周五在首爾開記招鞠躬道歉，指公司非常認真對待歧視指控，承諾避免發生同類事件。KLM南韓分公司總經理格拉斯（Guillaume Glass）指，此事是人為錯誤，有乘客投訴告示內容後機組人員已補回英文說明，對外界視為歧視深感遺憾，事件並非機組人員本意。他補充，為機組人員預留專用洗手間不是公司政策。

此前，南韓國土交通部周三（12日）曾發聲明，譴責KLM的「歧視措施」，要求該公司確保不再發生同類事件。荷蘭駐南韓大使多爾內瓦爾德（Joanne Doornewaard）周五與國土交通部長金賢美會面時，對事件表示遺憾。