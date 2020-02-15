斥英放生華為內容外洩　情報委員會取消訪英

英國批准中國科技巨企華為有限度參與5G網絡建設，與其情報同盟國家漸生縫隙。澳媒日前披露，澳洲國會情報及保安聯合委員會副主席伯恩（Anthony Byrne）日前與到訪的英國外相藍韜文閉門會議時，怒斥英方對華為開綠燈。針對會面內容外洩，有傳英國駐澳洲高級專員特里德爾（Vicki Treadell）去信澳洲國會抗議，情報及保安聯合委員會亦取消原定訪英行程。

澳洲廣播公司（ABC）周六（15日）報道，《悉尼晨驅報》日前爆料指伯恩在會面時厲斥藍韜文，質問：「若俄羅斯參與英國的建設，你會有何感想？這就是我們對華為的感受。」當時與會的另有特里德爾、情報及保安聯合委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）、外交事務委員會主席福西特（David Fawcett）。

ABC表示，已確認特里德爾去信黑斯蒂及福西特，正式表達英方對會議內容外洩的不滿，有委員會成員形容英方舉措是錯誤及愚蠢。澳洲外長佩恩拒絕回應事件，財長弗呂登貝格則指兩國關係前所未有地強大。