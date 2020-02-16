中國鐵建擬建英高鐵　下議員狠批有問題

英國首相約翰遜日前拍板批准拖延多時的HS2高鐵工程，英媒披露中國鐵建（CRCC）上月去信HS2項目高層，指公司可於5年內建成鐵路，交通部其後證實雙方展開「初期討論」。國會下議院外交事務委員會主席董勤達上周六（15日）直指，讓中國參與建設英國高鐵將是非常有問題的決定。

HS2是連接英國中部至北部地區高速鐵路的改善工程，於2011年估計造價為330億英鎊（約3343億港元），至今漲至1060億英鎊（約1.07萬億港元），超出政府的620億英鎊（約6282億港元）預算，預計2040年才可通車。項目在國內頗有爭議，上周獲約翰遜批准，但他要求於2035年完工。

英媒報道，CRCC早前去信HS2負責人，聲稱可以較低造價在更短時間內建成鐵路，而且鐵路可承受更高車速。交通部確認雙方曾作討論後，惹來董勤達不滿，他受訪時指中國國內的工程可快速完工是因為他們不需顧慮規劃及勞工權益，而英國與中國的規劃申請、產權等截然不同。他又指，英國才剛擺脫歐盟的影響，就想把控制權交給中國，英方急需訂立兩國關係的戰略。

約翰遜內閣早前對中國科技巨企華為開綠燈，引起盟友美國不滿。美國高級別代表團周三（19日）將到倫敦與約翰遜會面，表達對華為進入英國5G網絡市場的憂慮。